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Dünya, Koronavirüs

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 360 bini aştı

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 213 kişi öldü, 11 bin 757 yeni vaka tespit edildi.

Ömer Erdem   | 27.06.2020
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 360 bini aştı

Hartum

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 362 bin 616'ya yükseldi.

Kovid-19'un görüldüğü ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 757 artarak 362 bin 616 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 213 artışla 9 bin 317'ye çıktı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı ise 175 bini geçti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 2 bin 620 ölümle Mısır'da görülürken toplam vaka sayılarının yüzde 34'ü, Güney Afrika'da kaydedildi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ise ölüm rapor edilmedi.

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