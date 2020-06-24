Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464’e yükseldi
Afrika kıtasında, Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464'e yükseldi.
Hartum
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 143 artarak 327 bin 464'e ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 282 artışla 8 bin 653'e çıktı.
Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 2 bin 365 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 2 bin 102, Cezayir'de 861, Sudan'da 548, Nijerya'da 533 ve Kamerun'da 313 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (106 bin 108), Mısır (58 bin 141), Nijerya (21 bin 371), Gana (14 bin 568), Kamerun (12 bin 270), Cezayir (12 bin 76) ve Fas (10 bin 344) olarak sıralandı.
157 bine yakın hasta iyileşti
Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 157 bine yaklaştı.
Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.