Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
110,732.00
Altın
1,715.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda yangın uçağı tanıtım programına katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ASO Haziran Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti

Afrika kıtasında, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 7 bin 26’ya yükseldi.

Ömer Erdem   | 17.06.2020
Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti

Hartum

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 7 bin 26’ya yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 367 artarak 261 bin 581'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 233 artışla 7 bin 26'ya çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1766 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1625 ile Güney Afrika, 788 ile Cezayir, 477 ile Sudan, 455 ile Nijerya, 276 ile Kamerun ve 212 ile Fas izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (76 bin 334), Mısır (47 bin 856), Nijerya (17 bin 148), Gana (12 bin 193), Cezayir (11 bin 147), Kamerun (9 bin 864) ve Fas (8 bin 931) şeklinde sıralandı.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 120 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi
Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti
Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara 'evde kal' çağrısı

Benzer haberler

BMGK'deki 'Afrika koltuğu' için kıyasıya yarış

BMGK'deki 'Afrika koltuğu' için kıyasıya yarış

Singapur'da 247, Japonya'da 32, Malezya'da 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi

Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti

Afrika’da Kovid-19 kaynaklı ölümler 7 bini geçti
Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı 'sertifikalı ev' modeli

Kiralık yazlıklarda Kovid-19'a karşı 'sertifikalı ev' modeli