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Dünya, Koronavirüs

Afrika’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 50 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 346 artarak 51 bin 698'e yükseldi.

Ömer Erdem   | 07.05.2020
Afrika’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 50 bini geçti

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 346 artarak 51 bin 698'e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde şimdiye kadar 17 bin 590 kişi sağlığına kavuştu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 53 kişi artarak 2 bin 12’ye, vaka sayısı da son 24 saatte 2 bin 346 artarak 51 bin 698’e çıktı. 

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir’de 476, Mısır’da 469, Fas’ta 183, Güney Afrika 153, Kamerun’da 108, Nijerya’da 103, Sudan’da 49, Burkina Faso’da 48’e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

Toplam vaka sayısı Güney Afrika'da 7 bin 808, Mısır'da 7 bin 588, Fas'ta 5 bin 505, Cezayir'de 4 bin 997, Nijerya'da 3 bin 145, Gana'da 3 bin 91, Kamerun'da 2 bin 267, Gine'de 1856'ya yükseldi.

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