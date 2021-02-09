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Dünya

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Somali'nin istikrarı tehlikede

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali'de seçimlerin yapılamaması üzerine yükselen siyasi tansiyona ilişkin, ülkenin istikrarının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Tufan Aktaş   | 09.02.2021
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Somali'nin istikrarı tehlikede

İstanbul

Muhammed, görev süresi bugün dolmasına rağmen seçim sürecini tamamlayamayan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya ve eyalet yöneticilerine siyasi farklılıklarını kenara bırakarak bir an önce seçime gitme çağrısı yaptı.

Siyasi tansiyonun hem Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) hem de Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadelede sağladığı kazanımları tehdit ettiğine dikkati çeken Muhammed, "Somali'nin istikrarı tehlikede. Tüm Somalili tarafları ulusal çıkarlarını ön planda tutmaya ve anlaşmazlıklara diyalog yoluyla yapıcı şekilde çözüm aramaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de bir araya gelip, cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılması konusunda mutabık kaldılarsa da hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarından doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi henüz belirlenemedi.

Cumhurbaşkanı Fermacu, seçim takvimini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarıyla 3-6 Şubat'ta tekrar bir araya geldi ancak görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Seçim takvimindeki belirsizliğin yanı sıra terör örgütü Eş-Şebab'ın da son haftalarda saldırılarını artırması endişeye yol açıyor.

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