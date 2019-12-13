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Dünya

Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 13.12.2019
Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Afganistan

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Gazne'yi Çagatu ilçesine bağlayan yola yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırada patladığını söyledi.

Sıddıki, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını söyledi.

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