Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Gazne'yi Çagatu ilçesine bağlayan yola yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırada patladığını söyledi.
Sıddıki, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.