Afganistan'da TMV Mezar-ı Şerif okulları eğitime başladı
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, FETÖ'den Türkiye Maarif Vakfına devredildikten sonra tadilatı ve donanımı yapılan erkek ve kız liseleri eğitim ve öğretime açıldı.
Kabil
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildikten sonra tadilatı ve donanımı yapılan erkek ve kız liseleri eğitim ve öğretime açıldı.
Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde düzenlenen açılış törenine Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Marcana Matin, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Valisi Muhammed İshak Rehgüzer, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.
Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Matin, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Afganistan'da eğitim alanında yaptığı yardımların takdir edildiğini söyledi.
Türkiye ile Afganistan arasında geçen sene imzalanan anlaşmanın uygulanması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Matin, anlaşma gereği TMV'ye devredilen okulların eğitim kalitesinin daha da artırılacağını belirtti.
Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da eğitim konusunun Başkonsolosluğun gündeminde öncelikli yer tuttuğunu kaydetti.
Bir toplumun bugünü ve geleceğini etkileyen en önemli alanın eğitim olduğunun altını çizen Alpay, çocukların ve gençlerin iyi eğitim alarak Afganistan'ın refahına ve gelişmesine katkı sağlamasının en büyük arzusu olduğunu dile getirdi.
Başkonsolos Alpay, Türkiye'nin, dost ve kardeş Afganistan'da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek sağladığının altını çizdi.
TMV Başkanı Birol Akgün de TMV olarak 35 ülkede eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.
Afganistan hükümetiyle TMV arasında yapılan eğitim anlaşmasının sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Akgün, anlaşma metnindeki taahhütlerin hepsinin yerine getirileceğini ve bu konuda kimsenin endişesinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.
Akgün, ''Kimsenin bundan şüphesi olmasın ki biz sizin çocuklarınıza en iyi eğitim vermek için gayret edeceğiz, özel bir çıkar peşinde değiliz.'' dedi.
Afganistan devleti kanunlarına uygun faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Akgün, yaptıkları her çalışmanın devlet kontrolünde olduğunu belirtti.
Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir, "Kendimize gaye edindiğimiz, iyi insanlar yetiştirme hedefimiz doğrultusunda, devletine ve milletine bağlı fertler ve ülkesine hizmet etmek isteyen öğrencilerimizle gece gündüz demeden yolumuza devam ediyoruz. Açmış olduğumuz destek kursları ile öğrencilerimizi ilmi, sosyal ve kültürel alanlarda yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Demir, sorumluluklarının ve görevlerinin bilincinde olduklarını, bu farkındalık ile okulda yaptıkları ve yapacakları her işin iki ülke arasındaki ilişkiye katkı sağlayacağını bilerek hareket ettiklerin sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından TMV Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri kurdele kesimiyle eğitim ve öğretime açılırken protokol üyeleri sınıfları gezdi.
FETÖ iltisaklı Mezar-ı Şerif Afgan-Türk Erkek ve Kız Liseleri, Türkiye ile Afganistan arasında varılan mutabakat sonucu 25 Ocak 2019'da TMV'ye devredilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.