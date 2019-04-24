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Dünya

Afganistan'da 3 ayda 581 sivil hayatını kaybetti

BM Afganistan Yardım Misyonu, 2019'un ilk 3 ayında 581 sivilin öldüğünü bildirdi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 24.04.2019
Afganistan'da 3 ayda 581 sivil hayatını kaybetti

Kabil

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, 2019'un ilk 3 ayında çeşitli olaylar nedeniyle bin 192 kişinin yaralandığı, 581 sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, ölenlerin 150'sinin çocuk olduğu da kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sivil kayıpların yüzde 39'undan Taliban'ın, yüzde 12'sinden terör örgütü DEAŞ'ın, yüzde 17'sinden hükümet güçlerinin, yüzde 13'ünden ülkedeki yabancı güçlerin ve geri kalan kısmından da diğer muhalif grupların sorumlu olduğu ifade edildi.

Sivil kayıpların yaşanmasındaki en büyük etkenin çatışmalar olduğu aktarılan açıklamada, bir diğer etkenin de bombalı saldırılar ve intihar saldırıları olduğu vurgulandı.

Geçen yıl aynı dönemde şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 799 sivil yaşamını yitirmişti.

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