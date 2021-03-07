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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 8 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Nahri Şahi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 07.03.2021
Afganistan'da Taliban saldırısında 8 polis öldü

Kabil

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Nahri Şahi ilçesinin Şahrek Türkmeniye köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 4 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü, 7 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.

Öte yandan militanların bir gün önce Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda da 7 asker hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afgan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.

Afganistan hükümeti, gündemin ilk sırasına şiddetin sona erdirilmesi ve ateşkesi koyarken kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini isteyen Taliban, ateşkes konusunda isteksiz davrandı.



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