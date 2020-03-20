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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 20'den fazla polis ve asker öldü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen saldırıda 20'den fazla polis ve asker öldü.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.03.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 20'den fazla polis ve asker öldü

Ankara

Afganistan'ın Zabul vilayetinde güvenlik güçleri arasına sızan Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisi öldü.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri arasına sızan 6 militanın, Zabul vilayetindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Siyal, saldırıda güvenlik güçlerinin ağır kayıp verdiğini, sayının henüz netleşmediğini belirtti.

Öte yandan Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan ise saldırıda 20'den fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hakbayan, saldırganların, karakoldaki silahları alarak bölgeden kaçtığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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