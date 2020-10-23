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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 23.10.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haşrud ilçe Kaymakamı Celil Vatandost, basına yaptığı açıklamada, militanların, Haşrud'un Dehmezeng bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de militanlar tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların son 24 saat içerisinde 24 vilayette saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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