Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan'da Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi.
İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.