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Dünya

Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 04.03.2020
Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü Fotoğraf: Farida Amini/AA

Afganistan

Afganistan'da Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi.

İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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