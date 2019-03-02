Afganistan'da sel felaketi: 12 ölü

Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel sularına kapılan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sel nedeniyle bin 575 evin tahrip olduğu belirtilen açıklamada, yüzlerce kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, yüzlerce hayvanın telef olduğu sel felaketi nedeniyle bazı köylere ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.