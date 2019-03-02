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Dünya

'Taliban barışı kabul edene kadar güvenlik güçlerimiz onlarla savaşacak'

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Daniş, Taliban'ın bazı saldırılar yaparak güvenlik güçlerinin moralini zayıflatmak istediğini belirterek, ''Taliban barışı kabul edene kadar güvenlik güçlerimiz onlarla savaşacak." dedi.

Sayed Khodaberdi Sadat  | 02.03.2019
'Taliban barışı kabul edene kadar güvenlik güçlerimiz onlarla savaşacak'

Afganistan

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, başkent Kabil'de düzenlene bir törende yaptığı konuşmada, ''Taliban barışı kabul edene kadar güvenlik güçlerimiz onlarla savaşacak." ifadelerini kullandı.

Afgan güvenlik güçlerinin son 18 yılda büyük fedakarlıklar gösterdiğini dile getiren Daniş, bundan sonra da ülke topraklarının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Daniş, ''Afganistan'ın düşmanları bir yandan barış sloganı veriyor, bir yandan da kahraman Afgan ordusunun dağılmasını ya da yenilgisini istiyor. Ayrıca teröristler eylemler yaparak askerlerimizin moralini zayıflatmak istiyor, ancak bu hedeflerini mezara götürecekler." şeklinde konuştu.

Server Daniş, savaşla kimsenin bir sonuca ulaşamayacağının altını çizdi.

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