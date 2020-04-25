Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi
Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1463'e yükselirken, ölü sayısı 47 oldu.
Kabil
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Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.
Daha önce 1143 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 1463'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 206 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.
Mayar, en çok vaka sayısının başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin ikinci sırada yer aldığını kaydetti.
Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.