Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün Antalya'da 8,5 aylık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Çiğdem Akman, hastalığı yenerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.
logo
Dünya

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1463'e yükselirken, ölü sayısı 47 oldu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.04.2020
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi

Kabil


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi. 

Daha önce 1143 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 1463'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 206 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, en çok vaka sayısının başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti
Özel seferle ABD'den dönen yolculardan Naime Pekdemir: Türkiye'de güvende hissediyorum
Sağlık Bakanlığı otopsilerde alınması gereken tedbirleri Kovid-19'a göre güncelledi
ABD'de yaşayan Türk doktor Obuz'a göre Kovid-19'un DNA'sıyla oynandı
ABD nisan ayında 'koronavirüs kabusunu' yaşadı

Benzer haberler

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti

Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 1463'e yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonundan hakemlere online sınav

Kronik kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı

Kronik kalp rahatsızlığı olanlara 'kontrolleri geciktirmeyin' uyarısı
Hollanda'da liglerin iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi

Hollanda'da liglerin iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi
90 yaşındaki Cemile Kılıç koronavirüsü yenmeyi başardı

90 yaşındaki Cemile Kılıç koronavirüsü yenmeyi başardı