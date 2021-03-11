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Dünya

Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 47 Taliban militanının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 11.03.2021
Afganistan'da düzenlenen operasyonda 47 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kandahar'ın Cirey, Argandab ve Şahveli Kot ve Helmand'ın Nahr-i Sirac ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 47 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 22 militanın da yaralı yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu militanların mühimmat depolarının imha edildiği bilgisine yer verildi.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Afganistan'daki şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşaması devam ediyor.

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