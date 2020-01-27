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Dünya

Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu ortaya çıktı

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, uçağın "düşman ateşiyle" düştüğü yönünde herhangi bir emarenin olmadığını açıkladı.

Hakan Çopur   | 27.01.2020
Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu ortaya çıktı

Washington

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Leggett, düşen uçağın, ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı olan E-11A olduğunu teyit ederek, "Uçağın düşme nedeni soruşturulurken, şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır. Taliban'ın, başka bir uçağın daha düştüğü şeklindeki iddiaları yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın uçağın düşürülmesini üstlenmesiyle ilgili doğrudan bir yorum yapmayan Albay Leggett, zımnen bu iddiayı yalanlamış oldu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir uçağın militanları tarafından düşürüldüğünü ve uçakta bulunan CIA ajanlarının tamamının öldüğünü iddia etmişti.

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