Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu ortaya çıktı
ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, uçağın "düşman ateşiyle" düştüğü yönünde herhangi bir emarenin olmadığını açıkladı.
Washington
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait olduğu açıklandı.
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ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.
Leggett, düşen uçağın, ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı olan E-11A olduğunu teyit ederek, "Uçağın düşme nedeni soruşturulurken, şu anda uçağın düşman ateşiyle düştüğüne dair herhangi bir emare bulunmamaktadır. Taliban'ın, başka bir uçağın daha düştüğü şeklindeki iddiaları yanlıştır." ifadelerini kullandı.
Taliban'ın uçağın düşürülmesini üstlenmesiyle ilgili doğrudan bir yorum yapmayan Albay Leggett, zımnen bu iddiayı yalanlamış oldu.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye ait bir uçağın militanları tarafından düşürüldüğünü ve uçakta bulunan CIA ajanlarının tamamının öldüğünü iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.