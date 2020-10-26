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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.10.2020
Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Kabil

Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzey, basına yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Celriz ve Çek ilçelerinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şerifzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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