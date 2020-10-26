Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Kabil
Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzey, basına yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Celriz ve Çek ilçelerinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Şerifzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.