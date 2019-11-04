Euro
6.39
Dolar
5.73
BIST 100
100,087.80
Altın
1,505.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 04.11.2019
Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü, 6 yaralı

Afganistan

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.

Beşarat, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları

Benzer haberler

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü, 6 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 ölü, 6 yaralı