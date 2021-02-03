Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan
Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, bomba yüklü araçla Uruzgan'ın Çınarak bölgesindeki askeri karakolu hedef aldığını söyledi.
Şirzad, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
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