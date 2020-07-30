Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil öldü
Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kuran Bayramı öncesinde alışverişe çıkan siviller hedef alındı.
Kabil
Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı için alışverişe çıkan sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Aryen, 30 sivilin ise yaralandığını ifade etti.
Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.