Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan'da, güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının da yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.