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Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla askeri üsse düzenlenen saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.02.2021
Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 4 ölü Fotoğraf: Aziz Sana/AA

Afganistan

Afganistan'da, güvenlik yetkilileri, Kandahar'ın Argandab ilçesindeki askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenenin olmadığı belirtildi.

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