Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi.
Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.