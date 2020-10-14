Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,177.35
Altın
1,895.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkese uymayan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Terter kentine yönelik saldırıları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Dünya

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.10.2020
Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi.

Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Benzer haberler

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganlar arası müzakerelerde belirsizlik sürüyor

TİKA, Afganistan'daki tarihi Ali Şir Nevai Camii’ni yeniledi

Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ABD ile Afganistan'dan doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ABD ile Afganistan'dan doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız
Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı

Trump: Afganistan'daki askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı