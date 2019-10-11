Euro
6.49
Dolar
5.87
BIST 100
99,027.82
Altın
1,479.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 11.10.2019
Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afghanistan

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'nun oy kayıt siteminin defalarca siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Zarifi, basına yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işleminin devam ettiğini söyledi.

Sayılan oyları internet üzerinden sunucuya kayıt yaptıklarını ifade eden Zarifi, söz konusu sistemin defalarca siber saldırıya uğradığını belirtti.

Zarifi, kritik bir dönemde yapılan siber saldırıları önlemek için ciddi uğraş verdiklerini kaydetti.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

'Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor'

Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı

Hackerlar en çok sağlık sektörüne saldırıyor

Hackerlar en çok sağlık sektörüne saldırıyor
Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı