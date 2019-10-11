Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Ankara
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.