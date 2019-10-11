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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Ferdi Türkten   | 11.10.2019
Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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