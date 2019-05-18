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Dünya

'Afganistan için barış bir önceliktir'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, "Afganistan için şu an barış önceliktir, ama seçim de yapılmalıdır." dedi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 18.05.2019
'Afganistan için barış bir önceliktir'

Afganistan

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD için siyasi yollarla Afganistan'daki savaş ve şiddeti sona erdirmenin öncelikli olduğunu belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan halkının barışı her şeyden çok istediğini ve ABD olarak onların hak ettikleri huzurun gelmesinden yana olduklarını kaydetti.

Barış sürecinin gelecek aylarda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim sürecini olumsuz etkilemeyeceğine vurgu yapan gelecek Halilzad, ''Afganistan için şu an barış önceliktir, ama seçim de yapılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Taliban temsilcileri ile Halilzad arasında 9 gün süren altıncı barış görüşmesi geçen hafta sona ermişti.

Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

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