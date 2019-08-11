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Dünya

Aden'de son 24 saatteki çatışmaların bilançosu: 5 ölü, 119 yaralı

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı güçler ile Hizam Emni güçleri arasında son 24 saatteki çatışmalarda en az 5 kişi öldü, 62'si ağır 119 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar   | 11.08.2019
Aden'de son 24 saatteki çatışmaların bilançosu: 5 ölü, 119 yaralı

Aden

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında son 24 saatteki çatışmalarda en az 5 kişi öldü, 62'si ağır 119 kişi yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de taraflar arasında son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 62'si ağır 119 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Bir çocuk hayatını kaybetti

Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da olduğu, yaralananların çoğunun sivillerden oluştuğu belirtildi.

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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