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Dünya, Koronavirüs

AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojciech Wiewiorowski, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mobil uygulama oluşturması gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 06.04.2020
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Wiewiorowski, çeşitli AB ülkelerinin Kovid-19 salgını karşısında kamu sağlığını korumak için farklı mobil uygulamalar geliştirmekte olduklarını açıkladı.

Dijital teknolojideki gelişim sayesinde insanlar ve davranışları hakkında önemli verilerin işlenebildiğini hatırlatan Wiewiorowski, büyük verilerin ciddi sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Wiewiorowski, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mevcut bütün araçların kullanılması gerektiğine işaret etti.

Kişisel verilerin insanlığa hizmet edecek biçimde değerlendirilebileceğine dikkati çeken Wiewiorowski, AB çapında ortak bir Kovid-19 mobil uygulaması oluşturulması çağrısında bulundu.

Wiewiorowski, söz konusu uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli biçimde de yapılabileceğini kaydetti.

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