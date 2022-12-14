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Dünya

AB'ye göre "ucuz enerji" dönemi sona erdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "ucuz enerji" döneminin sona erdiğini belirterek, "Avrupa'nın gaz depoları dolu, bu kış için güvendeyiz." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 14.12.2022
AB'ye göre "ucuz enerji" dönemi sona erdi

Brüksel

Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel doğal gaz arzının sıkılaştığını ve Rusya'nın son 8 ayda Avrupa'ya boru hattıyla gönderdiği gaz miktarının yüzde 80 düştüğünü aktardı.

Bu durumu, arzı çeşitlendirerek, enerji tasarrufunu artırarak ve yenilenebilir yatırımları hızlandırarak telafi edebildiklerini dile getiren von der Leyen, "Avrupa'nın gaz depoları dolu, bu kış için güvendeyiz." dedi.

"Bütün bu yaptıklarımızın bir bedeli var. Rusya'dan ucuz enerji tedariki birçok Avrupa endüstrisinin iş modelinin bir parçasıydı. Bu model, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla paramparça oldu. Gerçek şu ki, bu model geri gelmeyecek." diyen von der Leyen, Rus gazının yokluğunda Avrupa'nın çok daha yüksek fosil yakıt fiyatlarıyla karşılaştığını anımsattı.

Von der Leyen, Avrupa sanayisi ve KOBİ'leri için sürdürülebilir tek yolun yenilenebilir enerjiye geçiş olduğunu vurgulayarak, yenilenebilir enerji dönüşümünün bir gecede olamayacağını söyledi.

ABD yasasına tepki

"ABD'deki enflasyonu düşürme yasasının haksız rekabete yol açma riski vardır." değerlendirmesini yapan von der Leyen, yasadaki Amerikan mallarını satın alma mantığının, ayrımcılığa yol açabilecek vergi indirimlerinin ve Avrupa aleyhine olabilecek üretim sübvansiyonlarının endişe verici olduğunu söyledi.

Von der leyen, bu sorunları ele almaları gerektiğini, Avrupa'nın enflasyonu düşürme yasasını hazırlayarak yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

AB ülkelerinin kamu yatırımlarını artırmak ve kolaylaştırmak için kurallarını değiştirmesi gerektiğini dile getiren von der Leyen, bu yasanın en endişe verici yönlerini ele almak için ABD ile birlikte çalışmaları ve yeşil dönüşümü hızlandırmaları gerektiğini anlattı.

Avrupa sanayinin orta vadede yeşil dönüşümde liderliği sürdürmesi için yapısal çözüme ihtiyaç duyduğunu vurgulayan von der Leyen, bu alanda bir fon kurulması teklifini, AB'nin uzun dönem bütçesinin değerlendirileceği yaz aylarında sunacaklarını sözlerine ekledi.


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