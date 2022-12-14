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Dünya

ABD'de nefret suçları artıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda, eksik bildirimlere rağmen 2021 yılında kaydedilen 7 bin 300 nefret suçunun, son 10 yılın en yüksek üçüncü sayısı olduğu bildirildi.

Dilara Karataş   | 14.12.2022
ABD'de nefret suçları artıyor

Ankara

Raporda, ülkenin en büyük emniyet merkezlerinden bazıları da dahil olmak üzere binlerce merkezin suçlarla ilgili verileri bildirmemesi nedeniyle nefret suçu sayısının eksik hesaplandığı tespit edildi.

New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerin yanı sıra Florida ve California dahil çok sayıda eyaletin emniyet merkezlerinin raporlama sistemindeki değişiklikler nedeniyle 2021'deki suç oranlarının FBI'a eksik gönderildiği kaydedilen raporda, eksiklere rağmen nefret suçlarının arttığı görüldü.

2021'de nefret suçu verilerini FBI'a bildiren kolluk kuvvetlerinin oranının üçte ikiden az olduğu aktarıldı.

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği Başkanı Jonathan Greenblatt, kolluk kuvvetlerini nefret suçları için aslına uygun şekilde veri toplamaya çağırarak "Ülke çapındaki büyük eyaletlerin ve şehirlerin nefret suçu verilerini rapor etmedeki affedilemez başarısızlığı, ülke genelinde dışlanmış toplulukların acılarını yaşanmamış kılıyor." ifadesini kullandı.

Greenblatt, raporda belgelenen yaklaşık 7 bin 300 nefret suçunun son 10 yılın en yüksek üçüncü sayısı olduğunu aktardı.

Raporda, nefret suçuyla karşı karşıya kalanların çoğunun ırkları nedeniyle hedef alındığı belirtilirken, cinsel yönelim ve farklı dini tercihlerin bunu izlediği ifade edildi.

FBI raporu 2020'den 2021'e küçük bir düşüşe işaret ederken, diğer araştırmalar geçen yıl aslında nefret suçlarında rahatsız edici bir artış gördüğünü ortaya çıkardı.

California Eyalet Üniversitesindeki Nefret ve Aşırılık Çalışmaları Merkezi, polis verilerinden faydalanarak 20 eyalette yaptığı bir analizde 2020-2021 suç oranlarında yüzde 21'lik artış tespit etti.

Araştırmada, 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehirlerde nefret suçları yüzde 39 artarken, özellikle Asyalılara karşı nefret suçlarında dikkat çekici yükseliş olduğu belirtildi.

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