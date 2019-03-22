Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.48
Dolar
5.73
BIST 100
99,835.31
Altın
1,312.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi'

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımadığına atıfta bulunarak, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." dedi.

Yusuf Hatip   | 22.03.2019
'AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi'

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." yanıtını verdi.

AB, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımıyor.

"En son tükenen şey umuttur"

27 AB üyesinin İngiltere'nin üyelikten ayrılma tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermesine ilişkin ise Tusk, "12 Nisan'a kadar her şey mümkün. Anlaşma, uzun süreli uzatma, İngiltere'nin stratejisini yeniden değerlendirmesi ya da Brexit'ten vazgeçmesi mümkün. Brexit'in kaderi İngiliz dostlarımızın elinde. AB olarak biz her ihtimale hazırız. En son tükenen şey umuttur." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına eleştiri

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına eleştiri

Almanya, Golan Tepeleri'nde tek taraflı adımlara karşı

TBMM Başkanı Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti

BM, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan tasarıyı kabul etti
Kremlin'den Trump'ın 'Golan' açıklamasına tepki

Kremlin'den Trump'ın 'Golan' açıklamasına tepki
İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki