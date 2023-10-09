AB'nin Filistinlilere insani yardımları sürecek
AB Komisyonunun, kalkınma yardımlarında ödemeleri dondurma ve bu tür projeleri gözden geçirme kararına, bazı üye ülkeler tepki gösteriyor.
Brüksel
Avrupa Birliği'nin (AB) Filistinlilere yönelik kalkınma yardımlarının dondurulmasına karşın insani yardımlarının devam edeceği bildirildi.
AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadaki açıklamasında "AB'nin, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımları, gerek duyulduğu sürece devam edecek." ifadesini kullandı.
Lenarcic, Hamas'ın, İsrail'e saldırılarını kınayarak, sivillerin korunmasının ve uluslararası insani hukuka saygı duyulmasının şart olduğunu belirtti.
AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın, İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
AB'nin yardımları dondurma kararına tepki var
Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden oldu.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, kalkınma yardımının askıya alınmasına karşı olduklarını dile getirdi.
Lüksemburg basınına konuşan Asselborn, askıya alma kararını, AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin ortaklaşa alması gerektiğini ifade ederek, bu yardımların Hamas'a gitmediğini, Gazze halkı için yapıldığını vurguladı.
İspanya basınında çıkan haberlerde de hükümetin, AB Komisyonunun kararına katılmadığı belirtildi.
Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, kararın üye ülkelere danışılmadan alındığına dikkati çekerek, Komisyondaki muhataplarına karardan duyulan memnuniyetsizliğini iletti.
İrlanda hükümeti de AB Komisyonunun kararından memnun olmadığını bildirdi. Basındaki haberlere göre, İrlanda hükümeti, AB Komisyonundan bu kararla ilgili yasal zemini izah etmesini istedi.
AB Komisyonunun kalkınma yardımlarının askıya alma kararının, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Bazı ülkelerin, konunun gündeme alınmasını talep ettiği belirtiliyor.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.