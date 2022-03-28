Dolar
14.82
Euro
16.28
Altın
1,919.00
ETH/USDT
3,416.90
BTC/USDT
48,008.00
BIST 100
2,172.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul’a gelen Ukrayna heyeti, Shangri-La Bosphorus Hotel'e giriş yapacak
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'nin dış politikada önceliği uzun süre Rusya ve enerji olacak

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin dış politikasında önceliklerinin özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında enerji ve Rusya ile ilişkiler olacağını belirterek, enerji tüketiminde tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 28.03.2022
AB'nin dış politikada önceliği uzun süre Rusya ve enerji olacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılarak AB'nin dış politikada gelecek dönemdeki öncelikleri hakkında konuşma yaptı.

Enerjinin stratejik ve jeopolitik öncelik olduğunu vurgulayan Borrell, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında AB'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığının azaltılması, artan enerji fiyatlarının düşürülmesi, enerji tüketiminin azaltılması gibi konulara odaklanacaklarını bildirdi.

Borrell, enerji arzı, enerji dönüşümünün hızlandırılması ve tasarrufa dikkati çekerek, "Tüketimimizi düşürmeliyiz. Herkes binalarda sıcaklığı 1 derece düşürürse enerji tüketiminde yüzde 7 tasarruf sağlayabiliriz. Buna gülenler oldu ama bu çok net. Enerji tüketiminde kemer sıkmanın zamanıdır." dedi.

Josep Borrell, enerjinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dezenformasyon, gıda güvenliğinin de AB için önem taşıdığını belirterek, Balkanlar'daki istikrarın önemine dikkat çekti.

Sırbistan'ı kastederek AB adayı bir ülkede Rusya'nın "inanılmaz derecede" etkisinin olduğunu söyleyen Borrell, Batı Balkanlar'daki ülkelerde istikrarın korunmasının Avrupa güvenliği için önemli olduğunun altını çizdi.

Borrell, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın mümkün olan en geniş destekle izole edilmesi için çalıştıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla Rusya'nın kınandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak dikkatli olmalıyız. Rusya'ya karşı bu geniş uluslararası destek sonsuza kadar sürecek sağlam bir destek olacağından o kadar da emin olamayız. Körfez bölgesinden geliyorum. Birçok dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptım. BM Genel Kurulu oylaması sonrası durum çantada keklik sayılamaz."

Borrell, Afrika'da Rusya'nın etkisine, Rusya'nın Çin'e yakınlaşmasına, Hindistan'ın pozisyonuna Avrupa ülkelerinin dikkatle eğilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi
İsrail Başbakanı Bennett Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Ukraynalılar, bombardıman tehlikesine rağmen Kiev'de yaraları sarmaya çalışıyor

Ukraynalılar, bombardıman tehlikesine rağmen Kiev'de yaraları sarmaya çalışıyor

AB: İran nükleer müzakerelerinde anlaşma garanti değil

AB, Ukraynalı mültecilerin yükünü tüm üye ülkelere paylaştırmaya hazırlanıyor

AB'nin dış politikada önceliği uzun süre Rusya ve enerji olacak

AB'nin dış politikada önceliği uzun süre Rusya ve enerji olacak
Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş durumuna alışmak istemiyoruz

Almanya Başbakanı Scholz: Bu savaş durumuna alışmak istemiyoruz
Zelenskiy: Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü

Zelenskiy: Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü