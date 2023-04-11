Dolar
19.29
Euro
21.08
Altın
2,002.63
ETH/USDT
1,919.30
BTC/USDT
30,211.00
BIST 100
5,111.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
logo
Dünya

AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçen hafta düzenlediği Çin ziyaretinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pekin'i ziyaret edecek

Ömer Tuğrul Çam  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçen hafta düzenlediği Çin ziyaretinin ardından AB'den bir üst düzey yetkili daha Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 13-15 Nisan tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Borrell'in seyahati hakkında bir soruyu cevaplarken, ziyaretin uzun süre önce yapılmasının planlandığını, ancak program uyuşmazlıkları nedeniyle bu haftaya kaldığını bildirdi.

Massrali, Borrell'in yapacağı görüşmelerde, küresel ve bölgesel konuların yanı sıra AB-Çin ilişkilerinin de ele alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Çin'i ziyaretinden önce bu ülkenin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek sağlamaması konusunda mesaj vermiş, "Çin'in Putin'in savaşına nasıl yaklaşacağı, AB-Çin ilişkilerinin gidişatında belirleyici faktör olacaktır." demişti.

Von der Leyen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de Çinli lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye teşvik ettiğini belirterek, "koşulları ve zamanı uygun olduğunda konuşmaya hazır olduğu" yanıtını aldığını aktarmıştı.

Çin'i, Rusya'ya silah ve mühimmat sağlamanın sakıncaları konusunda uyaran von der Leyen, "Saldırganı silahlandırmak, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Böyle bir adım AB-Çin ilişkilerine ciddi zarar verecektir." ifadesini kullanmıştı.

Çin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından "savaş" ve "işgal" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamalarda çekimser kalarak, Moskova'yı kınamayan az sayıda ülke arasında yer almıştı.

ABD ve NATO, Pekin yönetimine, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde uyarıda bulunurken, doğrudan silah satışı olmasa da iki ülke, bu dönemde ortak askeri tatbikatlar dahil askeri işbirliğini sürdürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Diyarbakır annelerinden Taşçı: Evladım beni görüyorsa gelsin, çifte bayram yaşayalım

Benzer haberler

AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor

AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor

Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretini motive eden unsurlar ve beklentiler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretini motive eden unsurlar ve beklentiler
ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı

ABD ile Filipinler, Tayvan Boğazı'nın yakınındaki sularda "en büyük" savaş tatbikatına başladı
Çin'de "kum fırtınası" uyarısı

Çin'de "kum fırtınası" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet