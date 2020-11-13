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Dünya

ABD'ye ulaşan Eta Kasırgası'nda 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine ulaşan Eta Kasırgası'nın etkisiyle meydana gelen sel baskınlarında en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Mücahit Oktay   | 13.11.2020
ABD'ye ulaşan Eta Kasırgası'nda 7 kişi hayatını kaybetti

New York

Eyaletin farklı bölgelerinde yaşanan sel baskınlarında, 2 kişinin de kayıp olarak arandığı belirtilirken, 5 bölgede acil durum ilan edildi.

Yerel yetkililerin Amerikan basınında yer alan açıklamalarında, yoğun yağışlar nedeniyle Alexander ve Piedmont bölgelerinde en az 4 köprü ve 50 otoyolun sular altında kaldığı bilgisi kaydedildi.

Hafta başında Orta Amerika ülkelerini etkisi altına alan Eta Kasırgası en çok etkili olduğu ülkelerden Guatemala'da 150 kişinin ölümüne neden olurken, bölgedeki birçok ülkede binlerce kişi mahsur kalmış, on binlerce kişi tahliye edilmişti.

Eta Kasırgası ABD topraklarına dün sabah Florida'nın Cedar Key bölgesinden 80 kilometre hızla ulaşmış, daha sonra eyaletin kuzeydoğu sahil şeridini takip ederek Orta Amerika'ya doğru yönelmişti.

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