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Dünya

ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok

ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Hakan Çopur  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan ABD yönetiminin Gazze konusundaki çifte standartına yönelik eleştirileri yanıtladı.

Kirby, ABD yönetiminin dünkü açıklamasıyla HDK'nın Sudan'da soykırım suçu işlediği sonucuna vardıklarını ve HDK'nın "sistematik" ve "etnik köken" gözeterek saldırılar yapması nedeniyle bu sonuca emin bir şekilde ulaştıklarını vurguladı.

Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan Biden yönetiminin, Gazze'deki olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Kirby, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediklerini belirtti.

Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan’da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.

İsrail ordusu soykırım işlemiyor iddiası

Kirby, Gazze'de devam eden soykırımı bu kategoride görmemelerini şu sözlerle meşrulaştırmaya çalıştı:

"Sudan'da olan, insanların etnik kökenleri veya inançları nedeniyle sistematik şekilde, doğrudan ve kasıtlı şekilde toplu olarak öldürülmesi, tecavüz, cinayet ve işkence gibi olayları içeriyor. Soykırımın tanımı tam da budur. Ancak Gazze’de gördüğümüz şey bu değil. İsrail ordusu her gün uyanıp, 'Hadi bugün bazı masum insanları öldürelim, çünkü onlar Filistinli.' demiyor."

Gazze'de çok fazla sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini sürekli olarak İsrail tarafına ilettiklerini kaydeden Kirby, "Gazze’deki sivil kayıplar konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini İsrail'deki muhataplarımıza her şekilde iletiyoruz. Bu kayıpların seviyesi kesinlikle kabul edilemez. Bu bir gerçek, ancak bu durumu soykırım olarak nitelendirmekle aynı şey değil." şeklinde konuştu.

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