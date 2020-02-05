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Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de yaşanan gerginliğin yükselmesine atıfta bulunarak, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya politikalarını değiştirmeli." dedi.

Safvan Allahverdi   | 05.02.2020
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Rusya'ya İdlib çağrısı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, İdlib'de yaşanan gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya destekli Esed rejimi tarafından İdlib'e yönelik düzenlenen saldırıların ve İran destekli Hizbullah örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin "çok endişe verici" olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Suriye saldırısında sadece Rusları değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ın da aktif rol aldığını görüyoruz. Bu saldırıların sadece M4-M5 kara yolunu ele geçirmek için mi yoksa daha fazlası için mi yapıldığına emin değiliz." diye konuştu.

Jeffrey, Rusya'nın, ABD'nin bölgedeki varlığına meydan okumak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki çatışmasızlık anlaşmasının şartlarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Bu tehlikeli çatışmaya bir an önce son verilmelidir. Rusya, politikalarını değiştirmeli." ifadesini kullandı.

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