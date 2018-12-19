ABD'nin Suriye kararında Erdoğan-Trump görüşmesi detayı

WASHINGTON
ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren üst düzey bir ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin ABD'nin kararında rol oynadığını belirterek, "Şu anda takip eden her şey, bu telefon görüşmesinde yapılan anlaşmanın uygulanmasıdır." dedi.
- Pentagon'dan Suriye açıklaması
- Trump: Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik
- Amerikan medyasından Suriye iddiası
- Beyaz Saray: ABD askerlerini geri çekmeye başladık
Reuters haber ajansına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD'nin Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında cuma günü yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunan yetkili, "Şu anda takip eden her şey, bu telefon görüşmesinde yapılan anlaşmanın uygulanmasıdır." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı sessiz
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik sorularına yorum yapmaktan kaçındı.
Bakanlık yetkilisi, şu an için Suriye'den çekilme konusuna ilişkin herhangi bir yorumda bulunamayacaklarını belirtti.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı
Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.
Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.
Muhabir: Safvan Allahverdi