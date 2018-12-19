Amerikan medyasından Suriye iddiası

WASHINGTON
Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ileri sürüldü.
- Pentagon'dan Suriye açıklaması
- Beyaz Saray: ABD askerlerini geri çekmeye başladık
- Trump: Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik
- Rusya ABD'nin Suriye'den çekileceğinden 'şüpheli'
Haberlerde ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edildi.
Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.
Pentagon sessizliğini koruyor
Öte yandan, Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Rob Manning, "Şu aşamada bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanırken, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shahan, bu konudaki sorulara "Bir yorumda bulunamayacağım." yanıtını vermişti.
Muhabir: Kasım İleri,Safvan Allahverdi