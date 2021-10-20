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Dünya

ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Kasım İleri   | 20.10.2021
ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı

Washington

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

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