ABD'nin Suriye’deki El Tanıf üssüne drone saldırısı
ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak sınırındaki El Tanıf üssüne drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.
Washington
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, saldırı olduğunu teyit ettiğini ancak kayıp olmadığını söyledi.
Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.