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Dünya

ABD'nin Seattle kentinde kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısı yapıldı

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Seattle kentinde, kuraklık nedeniyle 1,5 milyon aboneden su tasarrufu yapmaları istendi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
ABD'nin Seattle kentinde kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısı yapıldı

Ankara

Seattle Kamu Hizmetleri Kurumundan yapılan açıklamada, aboneler kuraklığa karşı uyarıldı.

Abonelerden çimleri sulamayı bırakmaları, duş sürelerini azaltmaları, çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen dolmadan çalıştırmamaları ve sızıntı yapan boru ve akan tuvaletleri tamir etmeleri istendi.

Barajlardaki su seviyesinin ortalamanın altında olduğunu ve yeterli su tedarikini sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten yetkililer de su seviyesi normale dönene kadar vatandaşlara daha az su kullanmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, yeterince yağmur yağmaması ve barajlardaki su seviyesinin yükselmemesi halinde su kesintisine gidilebileceğini bildirdi.

Öte yandan, kentte 1992'den bu yana su kesintisi yapılmadığı belirtildi.

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