Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
83,999.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceği belirtildi

ABD'nin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderme kararıyla, bölgedeki askeri varlığını artırmayı amaçladığı açıklandı.

Mücahit Oktay  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceği belirtildi

New York

Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söyledi.

Yetkili, Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, şu an Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktardı.

Haberde, ABD'ye ait iki uçak gemisinin birden bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran'a karşı da "açık bir caydırıcılık mesajı" taşıyacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla "tamamen yok edileceğini" belirtmiş ve İran'ı, onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.

ABD, bu bölgede iki uçak gemisini son 6 ayda ikinci kez aynı anda görevlendirirken, "Vinson"ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor.

Kızıldeniz'de Husilere karşı operasyonlarına devam eden "USS Harry S. Truman"ın mart sonunda ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasını yalanladı
Bakan Yumaklı: Su medeniyettir dedik ve tek gayemiz de suyu verimli kullanmak oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler mazide kalmıştır
Emine Erdoğan: Bir damla suda yaşamımız, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, hülasa tarihimiz gizlidir
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceği belirtildi

ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceği belirtildi

ABD'nin New Mexico eyaletinde parktaki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Kanada, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı reklam kampanyası başlattı

ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava

ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı
ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek

ABD'de 4 ülkeden gelen özel vize sahibi göçmenlerin yasal statüsü iptal edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet