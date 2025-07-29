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Dünya

ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi vuruldu

ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şilan Turp  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi vuruldu Fotoğraf: Kyle Mazza - AA

New York

Yetkililer, New York'un Manhattan bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini ve 1 kişinin ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi vuruldu.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

Adams, saldırıda aralarında 36 yaşındaki polis memuru Didarul Islam'ın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

New York polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından, şehirde paniğe yol açan olaydan kısa süre sonra bölge sakinlerini rahatlatan açıklama yapıldı.

NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesi'ndeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.

NYPD de saldırganın intihar ettiği bilgisini doğruladı.

Saldırganın Shane Tamura olduğu ve geçmişte belgelenmiş bir ruh sağlığı sorunu bulunduğu açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde uzun namlulu bir silah bulunan, siyah gözlüklü ve kıvırcık saçlı bir erkek şüpheli Park Caddesi'ndeki 345 kapı numaralı binaya girerken görülüyor.

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