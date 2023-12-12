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Dünya

ABD'nin New York kentinde 7 katlı bina kısmen çöktü

ABD'nin New York kentine bağlı Bronx bölgesinde 7 katlı bina kısmen çöktü.

Salih Okuroğlu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
ABD'nin New York kentinde 7 katlı bina kısmen çöktü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

The New York Times gazetesinin haberine göre, New York İtfaiye Departmanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Bronx bölgesindeki 7 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, aralarında arama kurtarma köpeklerinin de bulunduğu bir ekibin, kısmen çöken binanın enkazında kalmış olabilecek kişi veya kişileri aradığını söyledi.

Binanın tahliyesi sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını kaydeden yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Yetkililer, binanın kısmen çökme sebebinin henüz belirlenemediğini ancak araştırmanın devam ettiğini belirtti.

İtfaiye Komiseri Laura Kavanagh, X hesabından yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasını "mucizevi" olarak nitelendirerek "Olay yerine ve güvenlik kamerası görüntülerine bakılırsa, durum çok daha kötü olabilirdi." ifadesini kullandı.

Basına konuşan bir bina sakini, insanların yıllardır binanın bakımsızlığından şikayet ettiklerini söyledi.

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