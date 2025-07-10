ABD'nin Los Angeles kentinde tünel inşaatı çöktü
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde inşaat halindeki büyük tünelin bir kısmının çöktüğü ve yaklaşık 1 saat mahsur kalan 31 işçinin kurtarıldığı bildirildi.
Los Angeles
Los Angeles itfaiye yetkilileri, kentte inşaat halindeki büyük bir tünelin bir kısmının çöktüğünü, 31 işçinin girişten yaklaşık 9,6 kilometre içeride mahsur kaldığını açıkladı.
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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çökmeden yaklaşık 1 saat sonra mahsur kalan işçilerin tamamının kurtarıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.