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Dünya

ABD'nin Los Angeles kentinde tünel inşaatı çöktü

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde inşaat halindeki büyük tünelin bir kısmının çöktüğü ve yaklaşık 1 saat mahsur kalan 31 işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
ABD'nin Los Angeles kentinde tünel inşaatı çöktü

Los Angeles

Los Angeles itfaiye yetkilileri, kentte inşaat halindeki büyük bir tünelin bir kısmının çöktüğünü, 31 işçinin girişten yaklaşık 9,6 kilometre içeride mahsur kaldığını açıkladı.

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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çökmeden yaklaşık 1 saat sonra mahsur kalan işçilerin tamamının kurtarıldığını duyurdu.

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