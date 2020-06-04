ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
New York
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.
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