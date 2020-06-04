Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemediklerini ve her zaman siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 04.06.2020
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik Fotoğraf: Yassıne Gaidi/AA

Tunus

Kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Mecliste düzenlenen genel görüşme oturumunda, Libya konusuyla ilgili soruları cevaplayan Gannuşi, "Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik. Hedefimiz birdi, o da vatan menfaatinin korunmasından başka bir şey değildi." dedi. 

Libya'nın demokratik devletini kuracağına ve kardeş Cezayir'le birlikte Tunus'u koruyacak bir kale olacağına inandığını belirten Gannuşi, Libya krizinin çözümünde eskiden olduğu gibi şimdi de siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Tunus'un Libya'daki "yangınla" doğrudan alakadar olduğunu dile getiren Gannuşi, Libya'nın toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl bir çözüm için çalışmaktan ve tarafları da siyasi çözüme teşvik etmekten başka yol olmadığını kaydetti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Gannuşi, "Libya konusundaki tarafsız tavrımıza rağmen ülke içinde ve dışında pek çok taraf bu konuyu olumsuz şekilde kullandı. Burada gerçekte hedef alınan Tunus'un demokrasi tecrübesiydi." ifadesini kullandı.

Gannuşi, 19 Mayıs'ta, Libya hükümet güçlerinin, stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Gannuşi'nin, Libya konusundaki bu tutumu ülke içinde tepkiye neden olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 558'e çıktı
New York'ta restoranlar dış mekanda servise başlıyor
Brezilya Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı
Belçika 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçecek

Benzer haberler

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Libya Başbakanı Serrac'dan Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı

Libya ordusu: Trablus'taki siviller Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı

AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi

AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi
Libyalılar Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılardan temizlenen evlerine kavuşuyor

Libyalılar Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılardan temizlenen evlerine kavuşuyor
Tunus'ta camiler, kafeler ve turistik yerler açılıyor

Tunus'ta camiler, kafeler ve turistik yerler açılıyor