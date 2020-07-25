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Dünya

ABD'nin insan hakları ödülü verdiği Askarov cezaevinde hayatını kaybetti

Kırgızistan'da, ABD Dışişleri Bakanlığının insan hakları ödülü sahibi hükümlü 69 yaşındaki Azimcan Askarov cezaevinde zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 25.07.2020
ABD'nin insan hakları ödülü verdiği Askarov cezaevinde hayatını kaybetti

Bişkek

Kırgızistan Başbakanlık Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle kaldığı cezaevi sağlık merkezine başvuran hükümlü Azimcan Askarov'un (69) cezaevi hastanesinde yatmayı reddettiği belirtildi. 

Birçok kronik hastalığı olan Askarov'un zatürre teşhisi ile cezaevi hastanesine 24 Temmuz'da kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, Askarov'un nöbetçi doktorun gözetiminde solunum cihazına bağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tedavi edilmeyi reddeden hükümlü Askarov'un iki defa solunum cihazının maskesini kendi başına çıkarması üzerine hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kırgızistan'ın güneyinde bir sivil toplum kuruluşunun yöneticiliğini yapan gazeteci Askarov, 10-15 Haziran 2010'da Kırgızlarla Özbekler arasında yaşanan çatışma sırasında etnik gerilime sebep olmak ve bir polisi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015'te Askarov'u "insan hakları ödülüne" layık görmüştü. Ödülü, ABD'de 15 Temmuz'da düzenlenen törenle Askarov'un oğlu Şerzod Askarov teslim almıştı.

Askarov'un söz konusu ödüle layık görülmesi, ABD ile Kırgızistan arasında krize yol açmıştı.

Hükümet, ABD ile 19 Mayıs 1993'te imzalanan ve ortak iş birliği konularında geniş kolaylıklar ile ayrıcalıkları öngören anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmişti.

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