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Dünya

ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Indiana eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yetkililer, Indiana'nın Elkhart bölgesindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin de yaralandığını aktardı.

Polis yetkililerinden Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

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