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Dünya

ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey’deki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi mesajları atan bir kişi tutuklandı.

İslam Doğru   | 03.03.2020
ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidinde bulunan kişi tutuklandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de, Passaic County Savcısı Camelia Valdes, 28 yaşındaki Stefan Keco’nun Paterson Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora’ya Müslüman olduğu için tehdit içerikli mesajlar atması nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Valdes, Keco’nun üçüncü dereceden terör tehdidi ve ikinci dereceden önyargıyla korkutma suçlamalarıyla çarşamba günü ilk duruşmaya çıkarılmak üzere Passaic İlçe Hapishanesinde tutulduğunu kaydetti.

"Polis şefinin hayatının tehdit edilmesi en son ihtiyaç duyacağı şey"

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Polis şefimizin zaten çok yoğun bir işi var ve hayatının tehdit edilmesi, en son ihtiyaç duyacağı şey.” ifadesini kullandı.

32 yıldır Paterson Polis Teşkilatında görev yapan İbrahim Mike Baycora, şubat başında Paterson Belediyesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etmiş, "Amerika’da ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü" olarak resmen görevine başlamıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta geldiği Amerika’da büyüyen Baycora, yaklaşık 150 bin nüfuslu Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu bulunuyor.

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